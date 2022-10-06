Жительнице Кунгура возместят убыток за ремонт затопленной квартиры

Решение суда. Фото: архив "КП"

Весной прошлого года подрядная организация «РЕМСК» производила капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома в Кунгуре.

Демонтаж старой кровли был осуществлен в марте 2021 года, а последующий монтаж новой не проводился более двух месяцев. Вместо кровельного покрытия подрядчик натянул полиэтиленовую пленку.

Во время сильных осадков квартиру, над которой производился ремонт кровли, залило водой. Проживающая в ней женщина за возмещением причиненного ущерба обратилась в суд.

Суд установил, что затопление стало следствием действий подрядчика, который не предпринял достаточных мер, предотвращающих попадание воды в квартиру истицы, и обязал ответчика возместить причиненный ущерб. Согласно экспертной оценке, восстановительная стоимость устранения повреждений составила 425 673 рубля.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда решение суда первой инстанции оставила без изменения.

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