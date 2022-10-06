В Прикамье обмен автомобилями завершился погоней и разборками на дороге

Фото: ГУ МВД Пермского края.

События в лучших детективных традициях развернулись ночью 5 октября. Незадолго до этого два молодых человека, жители Перми и Нытвы, совершили обмен автомобилями. Первый стал обладателем ВАЗ-2114, а второй – ВАЗ-2113.

Через некоторое время пермяк решил отказаться от сделки, о чем сообщил другому ее участнику. Житель Нытвы не принял доводы, и оставил совершенный обмен в силе. После этих событий разыгрался настоящий триллер.

Житель Перми со своими товарищами приехал в Нытву на автомобиле ВАЗ-2112, выкатил с платной стоянки уже не свое авто, а затем забрал его. Возмущенные таким поворотом дел нытвенцы бросились в погоню. В Краснокамске они догнали «двенашку», за рулем которой был приятель участника сделки из Перми.

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, четверо преследователей нанесли побои водителю ВАЗ-2112, разбили стекла его автомобиля. Затем заставили потерпевшего пересесть с места водителя, которое занял один из злоумышленников, и угнали автомобиль.

После этого 19-летний житель Перми обратился в дежурную часть территориального отдела и сообщил, что группа неизвестных молодых людей избила его и похитила принадлежащий ему автомобиль.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска полиции Краснокамска и оперативники краевого ГУ МВД, опросив всех возможных свидетелей и очевидцев, установили всех участников инцидента. Стражи порядка установили их места нахождения и доставили в дежурную часть полиции Краснокамска. Похищенный автомобиль был обнаружен и помещен на специализированную стоянку.

Следственный отдел ОМВД России по Краснокамскому городскому округу возбудил уголовное дело. В число его фигурантов вошли четыре человека 1999, 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Они находятся под подпиской о невыезде.

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