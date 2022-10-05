В Пермском крае в акватории реки Яйвы утонул рыбак

На место происшествия выехали спасатели, но к сожалению, мужчина погиб. Фото: архив "КП"

4 октября в Березниковском городском округе произошло ЧП. В акватории Яйвы утонул мужчина, на реке он рыбачил.

- Сообщение от очевидцев о происшествии поступило в дежурную часть в 17.50, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место происшествия от РСЧС выехали семь человек личного состава и две единицы техники. К сожалению, мужчина погиб.

В связи с происшествием в МЧС напомнили о том, что безопасность человека на воде зависит выполнения правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru