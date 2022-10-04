В Пермском крае продолжаются мероприятия по частичной мобилизации

Первый эшелон с пермскими резервистами был отправлен 26 сентября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Четыре эшелона резервистов уехали из Перми в учебные центры Свердловской и Тюменской областей для прохождения боевого слаживания. Как доложил министр тербеза Пермского края Виктор Батмазов на заседании правительства региона, что прошло 29 сентября, о призыве оповещено 100% подлежащих мобилизации граждан. Все они были отправлены в пункты назначения до 1 октября включительно.
- Официальной информации о приостановке в регионе мобилизационных мероприятий не поступало. Актуальные сведения размещаются министерством обороны РФ, - прокомментировали нам в краевом минтербезе.
- Люди говорят о четырех волнах мобилизации. Будут ли они?
- Доверяйте только официальной информации: Министерство обороны РФ ничего об этом не сообщало.
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