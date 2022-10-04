Мемориал погибшим в ВОВ заводчанам Мотовилихи перешел в краевую собственность

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В Перми мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, перешел в собственность края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Ранее он принадлежал Мотовилихинским заводам.

Как рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, этого решения пришлось добиваться в судах, переговорами с Мотовилихинскими заводами.

Известный памятник в Мотовилихе на улице Уральской открыли в мае 1985 года. Теперь краевые власти планируют провести его реставрацию.

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