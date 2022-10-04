Сбер: более 2,2 тысяч студентов воспользовались образовательным кредитом

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С начала года Волго-Вятский банк Сбербанка* выдал более 2 250 образовательных кредитов. Общий портфель таких кредитов превысил 390 млн рублей. Лидерами по объемам выдач образовательных кредитов стали Республика Татарстан, далее Нижегородская область и Пермский край.

Пик кредитования в Прикамье пришелся на август, когда было оформлено 223 кредита. Средний размер образовательного кредита составил 146,8 тысячи рублей.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Повышение доступности качественного образования – один из ключевых приоритетов Сбера. И образовательный кредит решает эту задачу. Кредит позволяет выбрать студенту обучение в том вузе, в котором он действительно хочет учиться. А это, в свою очередь, отличная возможность построить успешный карьерный трек и найти свое призвание в жизни».

Кредит на образование с господдержкой можно взять на оплату учёбы в российском вузе, который имеет действующую лицензию и аккредитацию РФ.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.