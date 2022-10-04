Житель Прикамья четыре года скачивал фото из переписок своей знакомой

Фото: Архив "КП"

В Прикамье осудят 26-летнего парня, жителя поселка Ферма. Он обвиняется в нарушении тайны переписки. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Четыре года: с сентября 2016 года по сентябрь 2020 года мужчина без согласия знакомой вводил пароль и получал доступ к ее личной информации в соцсети.

Он читал ее переписку и сохранял на свой компьютер фото, которые видел в ее личных переписках. Таким образом, мужчина нарушил право на тайну переписки, предусмотренное ч.2 ст. 23 Конституции РФ.

Теперь в отношении молодого парня возбуждено уголовное дело. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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