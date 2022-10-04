В Перми установили первую «умную остановку»

Фото: gorodperm.ru

В Перми появилась первая «умная остановка». Она разместилась на улице Ленина, сообщает мэрия.

Остановка «Улица Плеханова» работает на стороне в направлении центра города. Сейчас ее подключают к интернету. Напомним, такие остановки оснащены электронными табло прибытия транспорта. Схемами маршрутов, освещением, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и системой видеонаблюдения. А еще они «раздают» Wi-Fi, обладают панелью с кнопкой вызова помощи 112 и оповестят о ЧС.

Это первая в Перми остановка такого типа. Всего павильонов аналогичной конструкции и функциональности хотят построить 50. 28 из них - до конца 2022 года. Их установят на улицах Ленина, Сибирской и на шоссе Космонавтов.

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