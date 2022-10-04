Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 4 октября информирует о затрудненном движении в 5-6 баллов в Индустриальном районе Перми на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова, а также при выезде с ул. Подлесной на ш. Космонавтов.
Плотное движение транспорта «Яндекс Пробки» в Перми утром показывает еще на нескольких участках дорог:
- на ш. Космонавтов у ТЦ «Кольцо» в сторону ул. Оверятской
- на ул. Леонова при подъезде к ул. Промышленной
- на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской
- при спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской
- на перекрестке ул. Соликамской с ул. Гашкова
- на ул. Лянгасова к ул. Веденеева
- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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