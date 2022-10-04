Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 4 октября информирует о затрудненном движении в 5-6 баллов в Индустриальном районе Перми на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова, а также при выезде с ул. Подлесной на ш. Космонавтов.

Плотное движение транспорта «Яндекс Пробки» в Перми утром показывает еще на нескольких участках дорог:

- на ш. Космонавтов у ТЦ «Кольцо» в сторону ул. Оверятской

- на ул. Леонова при подъезде к ул. Промышленной

- на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской

- при спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

- на перекрестке ул. Соликамской с ул. Гашкова

- на ул. Лянгасова к ул. Веденеева

- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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