Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о миссии региона в СВО

Фото: fas.gov.ru

Глава региона Дмитрий Махонин обозначил миссию Пермского края в СВО. Он отметил, что присоединение к Российской Федерации четырех новых субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – событие эпохальное, которое «мы все переживаем вместе».

- Мне посчастливилось быть в Крыму с рабочим визитом в мае 2014 года. Я видел собственными глазами, как люди встречали объединение с Россией в Крыму и Севастополе – они действительно ликовали.

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей также в ходе референдумов высказались о желании жить и развиваться вместе с Российской Федерацией. Мне посчастливилось быть на подписании соответствующего документа в Кремле вместе с делегацией из Херсонской и Запорожской областей - я видел реакцию этих людей. Видел их надежду в Россию, как в государство, которое их защитит, - отметил Дмитрий Николаевич в интервью для телеграм-канала «КОМПРОС». - Я побывал в Северодонецке, посмотрел, как люди живут там, в каких условиях. Нам предстоит помогать восстанавливать мирную жизнь в этих городах. И миссия жителей Пермского края, как жителей нашей большой страны, – сплотиться вокруг этих решений. Обеспечить безопасность всех этих людей. Обеспечить в первую очередь работу оборонно-промышленного комплекса.

Сейчас в Прикамье насчитывается более 20 предприятий «оборонки». Повсеместно идет их масштабная реконструкция – под это нужны и строительные материалы, и рабочая сила.

- Нужно сделать все, чтобы как можно скорее появились новые цеха, новые мощности по производству систем залпового огня, орудий артиллерии, порохов и других изделий, необходимых нашей армии, – заявил губернатор. - Все это требуется для максимально быстрого завершения спецоперации.

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