Мартин МакДонах снова в Перми

Фото предоставлено театром "У Моста"

На самом деле – фестиваль Мартина МакДонаха, который всего за два дня с его начала уже успел удивить публику своими… истоками, высокой красавицей и отсутствующей пигмейкой V юбилейный Международный фестиваль Мартина МакДонаха – это 14 спектаклей, из которых 5 премьерных, и это 10 театров из России, Белоруси и Казахстана.

Марина Тимашева, театральный критик, театровед, прямо заявила: «Если нас не пускают в Ирландию, мы сами ее у себя организуем. Она у нас будет в Перми, где только что, в любимом театре "У моста " открылся фестиваль спектаклей по пьесам Мартина Макдонаха. Умница Макдонах ничего никому не запрещал и политических заявлений не делал, он снимал один настоящий фильм за другим, а не болтал языком, посему традиция пермской Ирландии не прервалась».

Специальный гость фестиваля и член жюри Чун Дон Хи, режиссер труппы южно-корейского театра и директор, как выяснилось, пяти фестивалей в Южной Корее, выразил надежду, что удастся организовать международный культурный обмен и совместные мероприятия. В присущей фестивалю легкой ироничной манере члены жюри тут же "порешили" провести, как минимум, российско-корейский фестиваль Мартина МакДонаха в Южной Корее.

А почему бы и нет? В 2014 году никто не мог поверить, что идея проведения фестиваля МакДонаха в Перми увенчается успехом, но ведь - получилось! И как получилось - ярко, живо, искренне! А впереди у V фестиваля Мартина Макдонаха множество интересных постановок, разборов с экспертами, лекций и мастер-классов, а главное – новых эмоций и чувств.

Подробности на сайте театра.