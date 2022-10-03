В Прикамье ищут пропавшую 83-летнюю бабушку

Фото: "Регион-159"

В Пермском крае продолжаются происки пропавшей 83-летней Зои Петровны Белоноговой. Пенсионерка пропала вечером 1 октября, сообщает поисковый отряд «Регион-159».

Женщина ушла из своего дома в деревне Пирожково Березовского городского округа. До сих пор о ней ничего не известно. Сегодня в 11:00 поисковики объявили сбор на ее поиски. Место сбора – дом №8 в деревне Пирожково. Волонтеры будут прочесывать саму деревню, а также лес и местное болото.

Связаться с волонтерами можно по телефонам: +7(922) 31-41-112, +7(908) 24-10-602.

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