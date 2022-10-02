Один из двух пропавших в Пермском крае рыбаков найден

Владимир Мокрушин. Фото: Поисковый отряд Регион59

2 октября волонтеры поискового отряда "Регион59-поиск пропавших людей" объявили поиск двух рыбаков – 32-летнего Станислава Романова и 34-летнего Владимира Мокрушина из Верещагинского района. Они еще в пятницу, 30 сентября ушли на рыбалку под Очер, в район острова, и пропали.

К вечеру стало известно, что один из рыбаков - Владимир Мокрушин - обнаружен погибшим.

- Найден. Погиб Выражаем соболезнование родным и близким,- сообщили в поисковом отряде.

Поиски Станислава Романова еще продолжаются,

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