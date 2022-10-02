Один из двух пропавших в Пермском крае рыбаков найден

Владимир Мокрушин. Фото: Поисковый отряд Регион59
2 октября волонтеры поискового отряда "Регион59-поиск пропавших людей" объявили поиск двух рыбаков – 32-летнего Станислава Романова и 34-летнего Владимира Мокрушина из Верещагинского района. Они еще в пятницу, 30 сентября ушли на рыбалку под Очер, в район острова, и пропали.
К вечеру стало известно, что один из рыбаков - Владимир Мокрушин - обнаружен погибшим.
- Найден. Погиб Выражаем соболезнование родным и близким,- сообщили в поисковом отряде.
Поиски Станислава Романова еще продолжаются,
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65