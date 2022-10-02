На трассе в Пермском крае опрокинулся автомобиль

Фото: Поисково - спасательная служба Кунгурского муниципального округа
Поздно вечером в субботу 1 октября в Кунгурском районе произошло ДТП. На дороге между деревнями Дейково и Подкаменное водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением. Его «десятка» съехала в кювет, а затем опрокинулась, сообщили в поисково - спасательной службе Кунгурского муниципального округа .
На место ДТП выехали спасатели, пожарные, полицейские и скорая. Автомобиль перевернули, находившихся там людей вытащили и оказали им первую помощь В результате аварии пострадали двое 30-летних мужчин.
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