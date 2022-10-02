Пермский край вышел на 5-е место в стране по заболеваемости ковидом

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На 2 октября в Пермском крае количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом достигло 432602. За последние сутки зафиксировано 847 вновь заболевших, из них 340 – в Перми. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

При этом наш, далеко не самый многочисленный регион вышел на 5-е место в России по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев заболеваемости. В Приволжском округе у Прикамья 2-е место по этому показателю.

В среднем в крае ежедневно проводится 7,3 тысячи исследований на коронавирус. За последние три месяца все выявленные случаи заболевания относятся к варианту «омикрон».