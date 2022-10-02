Проект по строительству крематория в Перми прошел экспертизу

Фото: gorodperm.ru

Еще один пермский долгострой, похоже, вскоре будет завершен. МКУ «Пермблагоустройство» получило положительное заключение государственной экспертизы на проект по строительству крематория на Восточном кладбище по адресу: Пермь, Сылвенский тракт, 15.

Напомним, впервые решение о строительстве крематория было принято еще в начале века. Возводить здание начали в 2013 году, но так и не закончили.

Работы были возобновлены в 2021 году.

В марте этого года был согласован внешний вид. Планируется, что фасад здания крематория будет выполнен в светло-серых и тёмно-серых тонах, с отделкой гранитными и мраморными плитами.

Завершить строительство крематория власти Перми намерены в 2023 году. А кладбище «Восточное» планируется открыть в 2024 году.