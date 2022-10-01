Пенсионерка из Прикамья взяла золото на VII Спартакиаде пенсионеров РФ

Марина Патласова.

26-29 сентября в Тольятти прошли крупнейшие спортивные соревнования страны для людей старше 55 лет. В Спартакиаде участвовала 56-летняя Марина Патласова – жительница Кунгура. И завоевала золото в личном первенстве по легкой атлетике среди женщин младше 70 лет. Она пробежала 1000 метров всего за 3 минуты 32,76 секунды.

В общекомандном первенстве золото Спартакиады завоевала команда пенсионеров Санкт-Петербурга. Серебро выиграли пенсионеры из Тюменской области, бронзу – представители Челябинской области.

Всероссийский турнир среди любителей спорта и здорового образа жизни старше 55 лет вернулся после 2-летнего перерыва, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ежегодное мероприятие проводится с 2014 года.