В краевом Минздраве рассказали, можно ли пермякам делать две прививки сразу

По правилам вакцинации при однократном посещении поликлиники человека можно привить двумя видами вакцин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая волна COVID-19 ежедневно отправляет на больничный около 1000 жителей Пермского края. Растет заболеваемость ОРВИ, готовится нанести удар грипп.

Давно доказано, что самой эффективной защитой от инфекции является вакцинация. Успеваем ли привиться до начала эпидемии и можно ли сочетать две прививки сразу, чтобы успеть выработать иммунитет? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказала главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Ксения Лысковцева.

- Тем, кто еще не успел вакцинироваться и ревакцинироваться, необходимо обязательно это сделать, - говорит специалист. - Вакцинация сейчас доступна во всех поликлиниках Пермского края. Прививка снизит риск инфицирования и развития тяжелого течения болезни, а также возникновения осложнений. Вакцинироваться нужно против гриппа, коронавирусной и пневмококковой инфекций.

По правилам вакцинации при однократном посещении поликлиники человека можно привить двумя видами вакцин. Можно сочетать грипп и коронавирусную инфекцию или грипп и прививку против пневмококковой инфекции.

Вакцинация от пневмококковой инфекции рекомендована лицам 65+, пациентам, страдающим заболеваниями органов дыхания, тем, кто перенес инфаркты и инсульты либо имеет большое количество контактов: работники торговли, общественного транспорта и медицины.