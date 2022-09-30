В Прикамье выявили 1 284 заражения коронавирусом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 30 сентября – плюс 1 284 заражения ковидом. Об этом сообщает краевой оперштаб. Госпитализировано в больницы 67 пациентов. 464 из них старше 60 лет.

Новые заболевшие – в 39 территориях. Общее число инфицированных за два с половиной года пандемии достигло 430 804.

Всего в Прикамье от последствий COVID-19 скончался 8 945 человек. Четверо умерли за последние сутки.

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