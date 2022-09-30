Мобилизованный студент-очник из Прикамья вернулся домой

Ивана Горбунова, студента-очника из Чайковского, мобилизовали в ходе частичной мобилизации и вместе с другими резервистами направили в Свердловскую область – в центр подготовки военнослужащих в Елани.

Он обратился в Народный фронт, и ему помогли вернуться домой.

- Иван учится в одном из вузов Чайковского, - объяснили в ОНФ по Пермскому краю. - Получив повестку, он взял справку из университета и пришел в военкомат. Там его сразу начали оформлять на службу и в этот же день направили в учебный центр в Елань. Когда он к нам обратился, мы собрали данные и подключили Чайковский военный комиссариат. Оказалось, его отправили в учебный центр, поскольку он не написал заявление об отсрочке., но ему этого никто и не предложил сделать. В течение суток вопрос был решен.

- Я уже сижу в автобусе, еду домой, - написал Иван в соцсети. - Спасибо Народному фронту!