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Общество30 сентября 2022 3:46

В Пермском крае в выходные потеплеет до +16 градусов

Теплее всего будет в воскресенье
Дмитрий Волгарев
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье завершается аномальное похолодание. Уже в эти выходные в регионе снова потеплеет до +16 градусов, сообщает «Метеоролог и я».

1 октября на территории Пермского края будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Минимальная температура составит 0…+5 градусов, а по крайнему востоку до −5 градусов. Днем потеплеет до +6…+11 градусов, в Перми до +8…+10.

А вот в воскресенье в край придет значительное потепление. На юге столбики термометров поднимутся до +16 градусов. В Перми - около +12…+16 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Дневные порывы достигнут скорости 13 метров в секунду.