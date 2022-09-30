В Пермском крае в выходные потеплеет до +16 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье завершается аномальное похолодание. Уже в эти выходные в регионе снова потеплеет до +16 градусов, сообщает «Метеоролог и я».

1 октября на территории Пермского края будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Минимальная температура составит 0…+5 градусов, а по крайнему востоку до −5 градусов. Днем потеплеет до +6…+11 градусов, в Перми до +8…+10.

А вот в воскресенье в край придет значительное потепление. На юге столбики термометров поднимутся до +16 градусов. В Перми - около +12…+16 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Дневные порывы достигнут скорости 13 метров в секунду.