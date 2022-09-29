Командир части не подтвердил слухи о ночевке в поле резервистов из Прикамья

Фото: архив "КП".

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что мобилизованным резервистам из Березников будто бы пришлось провести ночь в чистом поле.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края сообщили, что командир воинской части не подтвердил эту информацию.

- Представители краевых властей общались с командиром части, он не подтверждает эту информацию, - сообщила пресс-служба Telegram-канале администрации. - Если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь паблик, распространяющий фейк о Вооруженных силах.