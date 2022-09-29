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Происшествия29 сентября 2022 4:26

Утром 29 сентября в пермской школе № 50 нашли «подозрительный предмет»

Сейчас на месте работают полицейские
Екатерина Яганова
Информация о минировании оказалась ложной.

Информация о минировании оказалась ложной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 утра у школы № 50 с углубленным изучением английского языка на Ким, 78 многолюдно. Здесь работают сотрудники Росгвардии, полиции и скорой. Как сообщили в правоохранительных органах, поступило сообщение о «подозрительном предмете». К счастью, взрывчатых веществ сотрудники ведомств не обнаружили.

Проверочные мероприятия на месте продолжаются.

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