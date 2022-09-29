Утром 29 сентября в пермской школе № 50 нашли «подозрительный предмет»

Информация о минировании оказалась ложной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 утра у школы № 50 с углубленным изучением английского языка на Ким, 78 многолюдно. Здесь работают сотрудники Росгвардии, полиции и скорой. Как сообщили в правоохранительных органах, поступило сообщение о «подозрительном предмете». К счастью, взрывчатых веществ сотрудники ведомств не обнаружили.

Проверочные мероприятия на месте продолжаются.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru