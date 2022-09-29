Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 29 сентября информирует о затрудненном движении в 6 баллов в Мотовилихинском районе Перми на ул. Соликамской в месте пересечения с ул. Гашкова, на ул. Гашкова перед перекрестком с ул. Соликамской, на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской, на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской.

Плотное движение транспорта «Яндекс Пробки» в Перми показывает на участках дорог:

- на ул. Лихвинской перед ул. ул. Старцева

- на ул. Леонова при подъезде к ул. Промышленной

- на ул. Якутской при выезде на кольцо в Сосновом бору

- на ул. Чкалова от Стахановского перехода до Комсомольского пр.

- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловскй

- на кольце Колхозной площади при выезде на ул. Революции

- на кольце пл. Гайдара при выезде на ул. Екатерининскую

- на ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов

- на развязке улиц Уинской и Старцева на съезде к ул. Старцева

- на ул. Мира от ул. Кавалерийской до ул. Советской Армии

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

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