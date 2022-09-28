В Перми автобусы №17 и №74 изменят расписание

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 октября в Перми автобусы №17 и №74 изменят свое расписание. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Так, маршрут №17 продлят до остановки «Площадь Дружбы». Из-за этого число автобусов на линии увеличат с одного до восьми. Возможны и корректировки расписания движения автобусов.

А еще с 1 октября скорректируют расписание автобуса №74. Это нужно для выравнивания интервалов движения с другими маршрутами, следующими по улице Героев Хасана и Комсомольскому проспекту.

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