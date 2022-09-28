В Перми автобусы №17 и №74 изменят расписание

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 1 октября в Перми автобусы №17 и №74 изменят свое расписание. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Так, маршрут №17 продлят до остановки «Площадь Дружбы». Из-за этого число автобусов на линии увеличат с одного до восьми. Возможны и корректировки расписания движения автобусов.
А еще с 1 октября скорректируют расписание автобуса №74. Это нужно для выравнивания интервалов движения с другими маршрутами, следующими по улице Героев Хасана и Комсомольскому проспекту.
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