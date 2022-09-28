В Перми открылась выставка испорченных вандалами остановок

Фото: Анна Орлова

В Перми появилась мини-выставка, посвященная остановкам, испорченным вандалами и расклейщиками объявлений. Об этом сообщает мэрия города.

Временная экспозиция «Некрасивая фотовыставка» в формате «фотосушка» появилась в уличном «Музее-Т», что по адресу: улица Уральская 108а.

Эту фотовыставку в любое время могут посетить все горожане. Но специалисты приглашают в гости музея и тех, кто заказывает и занимается расклейкой рекламы в неустановленных местах.

Во время индивидуальных и групповых экскурсий сотрудники организаций смогут узнать сколько средств тратится на очистку остановок и почему важно сохранять общественное имущество.

Как говорят в дептрансе Перми, на содержание остановок тратится порядка 35 млн руб. 12 млн руб. из них – на очистку павильонов и навесов. На эти деньги можно было бы установить от 17 до 40 новых остановок.

Записаться на экскурсию можно по электронному адресу: get-press@yandex.ru. Выставка проработает до 14 октября.