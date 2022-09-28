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Общество28 сентября 2022 13:29

В Прикамье вертолет санавиации с начала года эвакуировал 203 пациента

В их числе 18 детей
Дмитрий Волгарев
Вертолет Ми-8.

Вертолет Ми-8.

В Пермском крае вертолет санавиации с начала 2022 года эвакуировал 203 пациента. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевой минздрав.

Всего вертолет совершил 147 вылетов. В больницы Перми доставили 203 пациента, в их числе 18 детей, двое из которых - в возрасте до года.

Больше всего вылетов совершили в Чернушку, Чайковский и Кудымкар. А чаще всего пациентов транспортировали в пермскую клиническую больницу № 4 или в краевой кардиодиспансер.

В взрослым вертолет вызывали в основном по причине инфаркта. Остальные эвакуации были связаны с ожогами и инсультами. А еще были эвакуированы 11 беременных пациенток.