В Прикамье грядущей ночью похолодает до -6 градусов

Фото: Архив "КП"

В ночь с 28 на 29 сентября в Пермском крае возможны заморозки до -6 градусов. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

По данным ЦГМС, ночью 29 сентября на территории края будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -6 градусов. В отдельных районах появится туман. Днем воздух потеплеет до +2...+7 градусов.

Жителей края просят быть внимательнее при использовании нагревательных приборов. И соблюдать правила пожарной безопасности. А водителям рекомендуют соблюдать скоростные ограничения и быть внимательнее на дорогах.

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