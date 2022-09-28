Мэр Перми Алексей Дёмкин «взбодрил» подрядчика

Эспланада обновляется. Фото: соцсети Алексея Дёмкина.

В Перми продолжается реконструкция эспланады, но работы уже подходят к завершению. Как сейчас выглядит пространство квартала возле памятника «Героям фронта и тыла» увидел глава города Алексей Дёмкин.

Здесь появилась детская площадка, зоны отдыха с шезлонгами и подиумом, фудкорт, тактильный сад и другие. Эспланада станет цветущей и зеленой, тут высаживают гортензии, флоксы, шалфей, мяту, полынь, гейхеру, кроме этого будет высажено более 400 хвойных и лиственных деревьев. Увидеть своими глазами обновленную эспланаду можно уже в конце октября.

- Без предупреждения поехал в сквер по улице Макаренко, на темпы ремонта которого жаловались мои подписчики, - написал в соцсетях Алексей Дёмкин. Срок сдачи объекта – 2023 год, но это совсем не значит, что сейчас можно расслабиться. Пришлось «взбодрить» подрядчика.

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