В Пермском крае пациент обокрал больницу, где ему оказывали помощь

Фото: 59.мфд.рф

О времена! О нравы! Пациента везут в больницу, чтобы оказать помощь. А тот, когда чуть полегчало, потащил все, что «плохо лежит».

В Чернушке задержали 38-летнего воришку. В одну из сентябрьских ночей мужчину привезли в приемное отделение местной районной больницы. Он был изрядно пьян. Когда хмель отпустил, его потянуло на приключения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, воспользовавшись тем, что медперсонал занят, мужчина зашел в лабораторию, где сложил в пакет лекарства, монитор и компьютерную мышку. «Добыча» вытянула почти на 200 тысяч рублей.

Довольный пациент было решил покинуть стены ЦРБ, да не тут-то было! Медперсонал не только не выпустил его из здания, но и удерживал до приезда полицейских. Уже в отделе полиции выяснилось, что мужчина был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

За воровство в ЦРБ на него завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». И запретили куда-либо выезжать (оформлена подписка о невыезде). Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru