Утром 28 сентября по окраине Перми гулял лось

Фото: скриншот с видеозаписи "Пермь Активная"/Телеграм-канал

Дорожная обстановка на улице Якутской утром 28 сентября накалилась не только из-за пробок. На дорогу вышел молодой лось. На видеозаписи очевидцев, что выложено в социальных сетях, отчетливо видно: животное некоторое время стоит на обочине, будто оценивая обстановку и решая, переходить дорогу или нет, а потом осторожно двигается к разделительному барьеру. Легко перешагнув через него, сохатый скрылся в лесном массиве в направлении Закамска.

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