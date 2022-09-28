27 сентября в Перми задержали игроков в страйкбол

Фото: скриншот с видеозаписи, предоставленной очевидцем

Вечером 27 сентября на улице Мира в Индустриальном районе Перми задержали трех мужчин в камуфляжной форме. В девятом часу вечера видеоролик об этом облетел местные соцсети.

Сообщение о «трех мужчинах, надевающих камуфляжную форму, которые достают предметы схожие с оружием» поступило в дежурную часть полиции. На место сразу выехал наряд сотрудников ведомства. В ходе проверки было установлено, что мужчины готовились к проведению страйкбола, оружие является снаряжением для игры, опасности для жизни и здоровья не представляет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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