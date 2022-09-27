Фото: ПО "Регион59-поиск пропавших людей"/ВКонтакте

В Пермском крае ведется поиск 43-летней жительницы Губахи. Волонтеры поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших людей» сообщает, что в 10 часов вечера 25 сентября Юлия Владимировна Елунина ушла с улицы Никонова г. Губаха. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей женщины: рост средний, худощавого телосложения, волнистые светло-русые волосы. Была одета в светло-бирюзовую болоньевую куртку, черные спортивные брюки и черные полуботинки.

Особые приметы: ходит полубоком, также может идти задом наперед большими скользящими шагами. Женщина нуждается в медицинской помощи!

Всех, кому известно местонахождение Юлии Владимировны, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-912-880-41-60 - волонтеры; +7-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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