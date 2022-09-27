В Перми выпустили конфеты к 300-летию города

permkrai.ru

В Перми появились конфеты с юбилейным дизайном 300-летия города. На упаковке - элементы фирменного стиля юбилея, а также узнаваемые образы городской архитектуры.

Как отметили в пресс-службе правительства края, это первые сувениры 300-летия города, которые не только разработаны. Но уже производятся и продаются.

Свыше 15 тыс. праздничных наборов «Триста лет Перми» выпустила кондитерская фабрика «Пермская». Пока кондитерские изделия можно купить в фирменных магазинах фабрики. Позже сувениры появятся в других торговых сетях.