В Прикамье выявили 816 новых заболевших ковидом

permkrai.ru

В Пермском крае 816 новых заражений ковидом в 23 территориях. Об этом сообщает краевой оперштаб. Среди новых заболевших 309 жителей региона старше 60 лет.

На сегодня общее число инфицированных в регионе достигло 426 880. С начала пандемии в регионе от последствий инфекции скончались 8 933 человека. Четверо умерли за минувшие сутки.

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