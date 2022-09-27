На юге Прикамья вчера выпало свыше 30 миллиметров осадков

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

На юге Пермского края 26 сентября выпал 31 миллиметр осадков. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Максимум зафиксирован в Чернушке. И в целом по южным районам везде прошли существенные осадки, что позволяет говорить об окончании засушливого периода, который начался еще в июле.

В Екатеринбурге выпало 43 мм осадков за 24 ч, из них половина – в виде мокрого снега. Еще больше в Сысерти (49 мм), Каменске-Уральском (47 мм) и Ревде (46 мм). Лидерами по количеству осадков остались Аргаяш и Нязепетровск на севере Челябинской области, где выпало за сутки более 50 мм.