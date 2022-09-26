В Пермском крае разыскивают 70-летнюю пенсионерку

Фото: ТВОЙ ЧУСОВОЙ/ВКонтакте

В Пермском крае разыскивают 70-летнюю жительницу деревни Белая Гора (Чайковский городской округ). Любовь Алексеевна Мешкова ушла в неизвестном направлении еще 19 сентября. С тех пор о ней ничего не известно.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что у Любовь Алексеевна нуждается в медицинской помощи. У нее возможна потеря памяти.

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в темно-синюю куртку, бежево-коричневую кофту, футболку с цветным принтом, черные брюки и серые сапоги.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Любови Алексеевны, просят звонить по номерам: 8-800-700-54-52, 8-812-241-14-27, 8-982-467-30-98 или 112.

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