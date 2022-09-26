В Перми перенесут автобусную остановку «Улица Хохрякова»

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми на время перенесут автобусную остановку «Улица Хохрякова» из-за ремонтных работ на улице Ленина. Об этом сообщает городской дептранс.
Теперь остановка расположится напротив дома №77 по улице Ленина. На ней будут останавливаться автобусы №6, 10, 14, 49, 50, 67, 68, которые едут в сторону микрорайона Парковый и станции «Пермь-II».
В дептрансе пассажиров просят быть более внимательными.
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