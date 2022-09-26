Губернатор Махонин отменил прямой эфир

Дмитрий Махонин.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил прямой эфир, который он планировал провести сегодня. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Запланированный на завтра прямой эфир переносится из-за изменений в моем рабочем графике. На все вопросы, которые вы задавали в комментариях, обязательно поступят ответы. На ряд значимых и получивших больше всего откликов запросов отвечу сам в своих аккаунтах в соцсетях», - пояснил Махонин.
О новой дате и времени эфира глава региона сообщит в своем же Telegram-канале.
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