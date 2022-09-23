Фото: Правительство Пермского края.

Новый зоопарк возводится в Индустриальном районе на ул. Архитектора Свиязева, 17В. Он входит в число ключевых объектов, которые строят в Перми в рамках подготовки к празднованию 300-летия города.

Губернатор Пермского края Дмитрий Дмитрий Махонин на регулярной основе проводит «сверку часов» по ходу реализации социально значимого для Перми проекта. Предыдущий визит на объект состоялся в августе, после чего прошли ряд профильных совещаний, с детальным разбором промежуточных итогов на стройке. Сегодня, 23 сентября, Дмитрий Махонин совершил очередной инспекционный выезд на стройплощадку зоопарка.

«На текущий момент на площадке работает 404 человека и 18 единиц техники. Основной фронт работ в настоящее время развернут внутри зданий и вольеров – там монтируются системы водоснабжения, отопления, электричества, вентиляции», - рассказали рассказали в Минстрое Пермского края.

Ветеринарная лечебница является важнейшим объектом для зоопарка, так как он позволит обеспечить надлежащий уход за животными и их безопасность. Строительство лечебницы выполнено на 85%.

В краевом Минстрое дополняют информацию, указывая на готовность от 70 до 90 % вольеров для гималайского и бурого медведей, барса, а также оленей, лосей, рыси, кабана и других лесных животных. В них уже ведутся работы по тематизации и внутреннему наполнению, чтобы условия, созданные для зверей, были максимально приближены к естественной среде обитания.

Перед строителями стоит задача завершить все сезонные работы до конца сильных холодов. Это включает и дорожное строительство, а также оборудование вольеров, куда планируется в первую очередь заселять животных.

в рамках выезда Дмитрий Махонин провел профильное совещание. Его участники обсудили сроки завершения строительства I этапа объекта и организацию перевоза животных. В частности, был рассмотрен план мероприятий по их переезду.

По итогам инспекционного выезда Дмитрий Махонин поручил проработать возможность перегруппировать строителей на объекты исключительно первого этапа. Это необходимо для наращивания темпов и завершения всех работ для скорейшего перевоза первой части животных.

«Мы были на объекте месяц назад, и сегодня можно сказать, что динамика есть. Часть зданий в высокой степени готовности – сейчас в них поставляется все необходимое оборудование. Кроме того, необходимо усилить работы по благоустройству, чтобы обеспечить транспортную доступность к вольерам. Для этого дополнительно будет привлекаться рабочая сила с других объектов города», – обозначил задачу глава региона.

Дмитрий Махонин также поручил руководству зоопарка уже сейчас начать продумывать, какие культурные мероприятия будут проводиться на его территории.

«Важно, чтобы сразу с момента открытия там кипела жизнь: зоопарк должен стать местом притяжения пермяков и гостей Пермского края», - отмечает губернатор.

В ходе совещания Дмитрий Махонин также высказался о проработке вопроса о передаче зоопарка после его переезда на новое место из муниципальной собственности в краевую.

В инспекционной поездке также приняли участие представители регионального правительства, краевого УКСа, администрации Перми, зоопарка, а также подрядных организаций «РЖД-Строй» и «Энергокомплекс».

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