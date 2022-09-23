Архиерейское подворье. Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина.

Губернатор Пермского края 23 сентября проинспектировал ход строительства нового зоопарка в микрорайоне Нагорный.

В ходе инспекции глава региона отметил, что сейчас основная работа идёт внутри зданий и вольеров. Почти готовы птичник, места обитания гималайского и бурого медведей, барса, лосей и других лесных животных. Идёт тематизация, начинает поступать оборудование. Задачи подрядчику – усилить работы по благоустройству территории и подведению коммуникаций.

«С городской мэрией обсудили вопросы переезда животных уже в этом году, преград никаких не видим. Главное – готовность всех необходимых помещений. Составим график переезда, он будет проходить поэтапно. Содержание зоопарка – дело для городского бюджета затратное. Поэтому после переезда на новое место заберём его в краевую собственность. Руководству зоопарка поручил уже сейчас продумывать его событийное наполнение. Культурные мероприятия и активности должны проводится регулярно, чтобы гостям хотелось возвращаться сюда снова и снова», - говорит Дмитрий Махонин.

Территория, которая освободится после переезда действующего зоопарка, пустовать не будет. Уже готов проект благоустройства Архиерейского подворья на ул. Монастырской, на его выполнение в краевом бюджете предусмотрели финансирование.

Проведение первого этапа планируется начать в 2022 году и завершить уже в следующем.

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