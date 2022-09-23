Фото: Частная филармония "Триумф".

Два разных по творческой манере пианиста Елена Дроздова и Петр Аверин посвятят свою программу интерпретациям романтической музыки Ференца Листа.

Петр Аверин является выдающимся интерпретатором рапсодий и миниатюр Листа, в его репертуаре есть все рапсодии композитора. В нотах он видит жизнь и судьбу автора, а не высказывание на отдельную тему. Такое исполнение буквально завораживает зрителей.

Елена Дроздова обладает отточенной фразировкой и особенной романтической мягкостью звукоизвлечения, ее безупречная виртуозность сочетается с изысканной нежностью и деликатностью трактовок.

«Очень люблю музыку Ференца Листа, нахожу, что у него очень красивые гармонии и почти нет уныния и меланхолии в музыке. Лист - удивительно вдохновенный, наверное, самый вдохновенный из композиторов XIX века. А как он удобно писал для рук! Почти все его вещи пианистичны», - говорит Елена Дроздова.

Известные не только в России, но и далеко за ее границами, пианисты-виртуозы Петр Аверин и Елена Дроздова довольно часто дают совместные концерты с разными программами, но программа «Рапсодии утешения» Листа - особенная. Она включает сразу восемь «Венгерских рапсодий», два «Утешения» и два «Забытых вальса». С этой программой музыканты впервые выступят в Перми.

Концерт состоится 24 сентября в частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44). Начало в 19:00. (12+)

Стоимость билетов - от 300 рублей. Их можно приобрести по ссылке https://triumphmusic.ru/?playbill=328

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