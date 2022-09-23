Сельская врачебная амбулатория в Зюкайке. Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина.
В поселке Зюкайке Верещагинского района в начале августа 2022 года первых пациентов приняла сельская врачебная амбулатория. Она появилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Услугами амбулатории пользуются жители соседних 17 сёл и деревень. Учреждение оказывает широкий спектр медицинских услуг. В своей работе медицинские работники используют современное оборудование, прием пациентов ведут в просторных кабинетах.
В сельской врачебной амбулатории есть кабинеты врача-стоматолога, ЭКГ, физкабинет, процедурный и прививочный кабинеты, есть дневной стационар и отделение скорой помощи.
Сегодня в рамках рабочего визита в Верещагинский округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил врачебную амбулаторию в Зюкайке. Он познакомился с терапевтом Елизаветой Ветровой, которая работает в поселке уже третий год. Она приехала сюда по программе «Земский доктор».
Дмитрий Махонин оценил комфорт и уровень оказания медицинских в сельской врачебной амбулатории. При этом он отметил, что в амбулатории очень ждут своего педиатра.
«Пока специалист будет приезжать из Верещагино. Прежний врач должен вернуться к работе до конца года», - заверил глава региона.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru