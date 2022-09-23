Сельская врачебная амбулатория в Зюкайке. Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина.

В поселке Зюкайке Верещагинского района в начале августа 2022 года первых пациентов приняла сельская врачебная амбулатория. Она появилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Услугами амбулатории пользуются жители соседних 17 сёл и деревень. Учреждение оказывает широкий спектр медицинских услуг. В своей работе медицинские работники используют современное оборудование, прием пациентов ведут в просторных кабинетах.

В сельской врачебной амбулатории есть кабинеты врача-стоматолога, ЭКГ, физкабинет, процедурный и прививочный кабинеты, есть дневной стационар и отделение скорой помощи.

Сегодня в рамках рабочего визита в Верещагинский округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил врачебную амбулаторию в Зюкайке. Он познакомился с терапевтом Елизаветой Ветровой, которая работает в поселке уже третий год. Она приехала сюда по программе «Земский доктор».

Дмитрий Махонин оценил комфорт и уровень оказания медицинских в сельской врачебной амбулатории. При этом он отметил, что в амбулатории очень ждут своего педиатра.

«Пока специалист будет приезжать из Верещагино. Прежний врач должен вернуться к работе до конца года», - заверил глава региона.

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