Фото: Единая лига ВТБ / Евгений Вотинцев

Перед стартом нового сезона Единая лига ВТБ по традиции раскрыла бюджеты клубов в сезоне 2021-2022 годов.

Как заявил почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов, лига остается единственной в России, которая открывает бюджеты своих участников.

«Мы будем твердо настаивать на том, чтобы в обязанности российских клубов-участников лиги входило полное раскрытие своих бюджетов. По сравнению с предыдущими годами серьезных изменений не произошло. Отмечу, что у всех клубов выросли доходы от продажи билетов», - отмечает Сергей Иванов.

По итогам прошлого сезона бюджетную гонку возглавляет столичный ЦСКА. У которого клубная казна составила 2,808 млрд рублей. Следом за ним расположились: Зенит» Санкт-Петербург) – 2,430 млрд рублей, «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 1,333 млрд рублей, УНИКС (Казань) – 1,252 млрд рублей, «Пари Нижний Новгород» - 359 млн рублей, «ПАРМА-ПАРИ» (Пермь) - 310 млн рублей, «Енисей» (Красноярск) - 245 млн рублей, «Автодор» (Саратов) - 189 млн рублей.

На продаже билетов в прошлом сезоне «Парма» заработала 7,8 млн рублей. Лидирует в этой статье доходов ЦСКА - 78,8 млн рублей.

По сравнению с сезоном 2019-2022 годов бюджет пермской «Пармы» уменьшился почти на 33 млн рублей. Это не сказалось на спортивной составляющей команды, которая в прошлом сезоне впервые в своей клубной истории поднялась на пятое место по итогам регулярного чемпионата.

Бюджет «Пармы» остается самым большим среди всех профессиональных клубов Пермского края.

Свой первый матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» проведет 4 октября в гостях против БК «Минск». (0+)

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