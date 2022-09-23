Фото: НОВОГОР-Прикамье

Предпоследний ящик для приёма показаний приборов учёта воды (ИПУ) демонтируют в микрорайоне Гайва. Он размещается в ТЦ «Колибри» на ул. Кабельщиков, 12.

Компания «НОВОГОР-Прикамье» в 2022 году приняла решение в 2022 году о поэтапном отказе таких ящиков. Это позволит в скором времени передавать данные приборов учёта только с помощью электронных способов.

В настоящее время данные ИПУ в Перми принимаются с 1 по 25 число месяца с помощью:

- голосового приема по номеру: 201-78-88 (многоканальный, круглосуточный);

- личного кабинета на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье»;

- сайта компании «НОВОГОР-Прикамье» без регистрации в личном кабинете;

- сервиса «Сбербанк Онлайн».

Последний из шести ящиков для приёма показаний ИПУ останется в поселке Новые Ляды на ул. Транспортной, 2 (здание администрации поселка). Его планируют демонтировать в октябре 2022 года.

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