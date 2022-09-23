Улица Сибирская.
Фото: Павел Шатров
В связи с проведением работ по переустройству подземных коммуникаций в рамках капитального ремонта будет закрыто движение транспорта на ул. Сибирской в Перми.
Как пояснили в администрации города, будет полностью закрыто движение транспорта на ул. Сибирской на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина с 23 по 26 сентября в ночное время с 23:00 до 06:00.
Водителей просят заранее искать пути объезда ремонтируемого участка дороги.
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