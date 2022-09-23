Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2022 6:15

В Пермском крае на реке Ирень погиб мужчина

Трагедия произошла 22 сентября вечером
Екатерина Яганова
Фото: vsegda-pomnim.com

Фото: vsegda-pomnim.com

В Пермском крае на реке Ирень (Кунгурский муниципальный округ) погиб мужчина. Трагедия произошла вчера вечером.

О случившемся очевидцы сообщили в службу спасения в 21.40. На место сразу выехали семь сотрудников РСЧС, сообщили нам в краевом МЧС. К сожалению, ничем помочь мужчине они уже не смогли.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru