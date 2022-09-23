В Пермском крае на реке Ирень погиб мужчина

Фото: vsegda-pomnim.com

В Пермском крае на реке Ирень (Кунгурский муниципальный округ) погиб мужчина. Трагедия произошла вчера вечером.

О случившемся очевидцы сообщили в службу спасения в 21.40. На место сразу выехали семь сотрудников РСЧС, сообщили нам в краевом МЧС. К сожалению, ничем помочь мужчине они уже не смогли.

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