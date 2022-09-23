В Прикамье пропал 40-летний мужчина-инвалид

Фото: "Регион-159"
В Прикамье в селе Половинка, что в Чусовском ГО, пропал 41-летний Александр Горин. О пропаже сообщают поисковики отряда «Регион-159».
Пропал мужчина 20 сентября утром. Он ушел из дома по адресу улица Советская, 12 в направлении дома по улице Ленина, 2. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Особые приметы:
- рост 156 сантиметров;
- русые, короткостриженные волосы;
- голубые глаза;
- среднее телосложение.
Был одет в синюю бейсболку, куртку коричневого цвета, камуфляжные штаны, сапоги резиновые черные. Из особых примет – лысина на макушке. При себе были сигареты в красной пачке.
Как отметили поисковики, пропавший мужчина – инвалид второй группы. Нуждается в медицинской помощи. Требуется помощь добровольцев.
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