Фото: МЧС Пермского края

Утром 22 сентября в дежурную службу МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Красные казармы в Перми.

Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения в составе 26 человек личного состава и семи единиц техники приступили к тушению очага загорания в неэксплуатируемом здании на площади 20 квадратных метров. Подразделения МЧС локализовали пожар в 08:22, ликвидировали - 08:26.

Всего за прошедшие сутки 22 сентября в число территорий, где зафиксировали очаги горения, вошли: 5 пожаров - в Перми; по 1 пожару - в Косинском, Губахинском и Кизеловском округах.

«К сожалению, на одном из пожаров обнаружен погибший, травмированных на пожарах нет. Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - сообщили в МЧС Пермского края.

Очагами 8 загораний стали: неэксплуатируемое здание - в Свердловском районе Перми; дощаное строение - в Губахинском округе; многоквартирный дом - в Орджоникидзевском районе Перми; баня - в Косинском округе; мусор на открытой территории - в Орджоникидзевском, Свердловском, Дзержинском районах Перми и в Кизеловском округе.

За прошедшие сутки 22 сентября новые очаги лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрированы.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 22 сентября 2022 года на территории региона 148 профилактическими группами в составе 323 человек осуществлено 1331 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 2077 человек, распространено 1537 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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