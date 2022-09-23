Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 23 сентября информирует о затрудненном движении в 5-6 баллов на участках дорог:

- на ул. Гашкова при подъезде к ул. Соликамской

- на ул. Лянгасова при подъезде к ул. Веденеева от ул. Ольховской

- на ш. Космонавтов при выезде на ул. Малкова со стороны ул. Кавалерийской

- на Стахановском кольце со стороны Стахановского кольца и ул. Стахановской

- на ул. Чкалова при выезде со Стахановского перехода к ул. Куйбышева

- на ул. Леонова от Нестюковского тракта к ул. Промышленной

- на кольце при выезде с ул. Якутской на ул. Светлогорскую

- на кольце ш. Космонавтов около ТЦ «Кольцо»

- на кольце в Сосновом бору

- ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской

- на ул. Васильева от ул. Героев Хасана

- на ул. Героев Хасана у ТЦ «Шоколад» в сторону кольца

Общая дорожная ситуация в Перми на 08:00 оценивается в 2 балла.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

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