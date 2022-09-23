Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 23 сентября информирует о затрудненном движении в 5-6 баллов на участках дорог:
- на ул. Гашкова при подъезде к ул. Соликамской
- на ул. Лянгасова при подъезде к ул. Веденеева от ул. Ольховской
- на ш. Космонавтов при выезде на ул. Малкова со стороны ул. Кавалерийской
- на Стахановском кольце со стороны Стахановского кольца и ул. Стахановской
- на ул. Чкалова при выезде со Стахановского перехода к ул. Куйбышева
- на ул. Леонова от Нестюковского тракта к ул. Промышленной
- на кольце при выезде с ул. Якутской на ул. Светлогорскую
- на кольце ш. Космонавтов около ТЦ «Кольцо»
- на кольце в Сосновом бору
- ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской
- на ул. Васильева от ул. Героев Хасана
- на ул. Героев Хасана у ТЦ «Шоколад» в сторону кольца
Общая дорожная ситуация в Перми на 08:00 оценивается в 2 балла.
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru